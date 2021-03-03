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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu'ndan iyi haber!

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Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu'ndan iyi haber!

Beşiktaş'ta mide rahatsızlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmayan Ersin Destanoğlu'nun durumu iyi olduğu belirtildi.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında mide rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer almayan Ersin Destanoğlu'nun son durumu belli oldu.

Genç file bekçisinin testlerinin tamamlandığı ve ciddi bir durum olmadığı belirtildi.

Ersin Destaoğlu'nun takımla antrenmanlara başlayacağı kaydedildi.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI

Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Ersin Destanoğlu ile ilgili "kadar kötü değil, hatta gayet güzel. Malatyaspor başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Ersin dün de antrenmanı yarıda bıraktı. Hastalığı var, sıkıntısı var. Kovid değil ama rahatsız. Bugün için kendisi de iyi hissetmediğini söyledi, biz de Utku'yu kalede değerlendirdik. Zaten o da oynayan bir kalecimiz." şeklinde konuşmuştu.

Beşiktaşa Ersin Destanoğlundan iyi haber

Beşiktaşa Ersin Destanoğlundan iyi haber

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