Beşiktaş'a Ernest Muçi'den kötü haber! Fenerbahçe derbisini kaçırabilir

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Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta 27. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen ve yerini Joao Mario'ya bırakan Ernest Muçi'den kötü haber geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ernest Muçi’nin MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR!

En az üç hafta sahalardan uzak kalması beklenen Arnavut futbolcunun 4 Mayıs'ta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giymesi de zor görünüyor.

ERNEST MUCI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 35 maçta forma giyen Muçi, 7 gol - 3 asistlik performans sergiledi.