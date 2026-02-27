×
Beşiktaş'a dünyaca ünlü transfer! Sergen Yalçın listesine aldı

Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için elini çabuk tutuyor. Ara transfer sezonunda Agbadou’yu kadrosuna katan ve yüksek verim alan siyah beyazlılar, bu kez gözünü İspanya Milli Takımı’nın yıldızına dikti.

Ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldızlarla yükselişe geçen Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Siyah beyazlı yönetimin gündemindeki adaylardan biri, Tottenham’da forma giyen Kevin Danso olmuştu. Şimdi ise Athletic Bilbao forması giyen Aymeric Laporte’un da eklendiği belirtildi.

Sol stoper oynayabilen 31 yaşındaki savunmacı, uzun bir süredir takip ediliyor. Bu sezon İspanyol ekibinde 18 resmi maçta görev alan Laporte, bin 414 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

ŞARTLAR OLUŞURSA...

Piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, aynı zamanda İspanya Milli Takımı kadrosunda da yer alıyor.

Sol ayağını etkili kullanması, geriden oyun kurabilmesi ve hava toplarındaki hakimiyetiyle bilinen Laporte, daha önce Manchester City formasıyla önemli başarılar yaşamıştı. Beşiktaş cephesi, uygun şartların oluşması halinde bu transfer için somut adım atmayı değerlendiriyor.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR
Yıllarca Mancehster City ve İspanya Mili Takımı'nda top koşturan Laporte'nin, Instagram hesabında 2.7 milyon takipçisi bulunuyor.

