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Beşiktaş'a deplasman yaramıyor!

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#Beşiktaş#Süper Lig#Konferans Ligi
Beşiktaşa deplasman yaramıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 11:25

Beşiktaş bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar evinde ise bambaşka bir görüntü çiziyor. Kartal, Dolmabahçe'de çıktığı 5 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Antalyaspor'a 3-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetin ardından 19 puanla lider Galatasaray'ın 12 puan arkasında beşinci sırada yer aldı.

Kara Kartal, 2023-2024 sezonunda geride kalan haftalarda iç sahada başka dış sahada başka performans sergiliyor. Beşiktaş, bugüne kadarki 11 maçın 6'sında rakiplerine konuk oldu. Söz konusu karşılaşmaların 2'sinde sahadan 3 puanla ayrılan siyah-beyazlı takım, 4'ünde ise yenildi. Deplasmanda 6 puan toplayan Kartal, attığı 8 gole karşılık ise filelerinde 12 gole engel olamadı.

Beşiktaş, dış sahadaki kötü gidişatının aksine sahasında ise güçlü bir görüntü çiziyor. Dolmabahçe'de oynadığı 5 mücadelenin 4'ünü galip tamamlayan siyah-beyazlılar, 2 de beraberlik yaşadı. Evinde 13 puanı hanesine yazdıran Kara Kartal, 9 gol atıp yalnızca 2 gol yedi.

Güneş sonrası işler iyi gitmiyor

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Şenol Güneş, 2023-2024 sezonunda Kartal ile 7'si Süper Lig, 8'i de Avrupa Konferans Ligi elemeleri ve grup aşaması olmak üzere toplam 15 maça çıkmıştı. Güneş'in takımı, bu süreçte ligde sadece 2 mağlubiyet, Avrupa arenasında da 1 yenilgi aldı.

71 yaşındaki teknik direktörün ardından seçime kadar takımın başında bulunacak olan Burak Yılmaz ise siyah-beyazlılarla ligde iç sahada İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken, bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybetti.

Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e de 3-1 yenilen Kara Kartal, evinde Gaziantep FK'yı 2-0'la geçti.

Ancak Beşiktaş, dün akşam konuğu olduğu Antalyaspor'a 3-2 mağlup olarak son haftalardaki istikrarsız görüntüsünü sürdürdü.

Gözden KaçmasınAntalyaspor 3-2 Beşiktaş / Maç sonucuAntalyaspor 3-2 Beşiktaş / Maç sonucuHaberi görüntüle

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#Beşiktaş#Süper Lig#Konferans Ligi

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