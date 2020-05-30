Beşiktaş'a çok konuşulacak teklif! Sponsor mu oluyor?

Geçtiğimiz günlerde Vodafone'nun forma sponsorluğu için opsiyonu uzatmayacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından uzun süre Siyah-Beyazlılar'ın forma göğüs sponsoru olan Beko'nun yeniden Beşiktaş ile görüştüğü öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'a 2 yıllık anlaşma öneren Koç Grubu, yıllık da 20 milyon TL önerdiği iddia edildi. Görüşmelerin ilerleyen günlerde sıklaşması ve anlaşma olması durumunda resmi imzaların atılması bekleniyor.

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