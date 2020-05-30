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GeriFutbol Beşiktaş'a çok konuşulacak teklif! Sponsor mu oluyor?
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Futbol
Haber Giriş: 30.05.2020 - 10:54,Son Güncelleme:

Beşiktaş'a çok konuşulacak teklif! Sponsor mu oluyor?

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Beşiktaş'a çok konuşulacak teklif! Sponsor mu oluyor?
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Son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ın eski forma sponsoru Beko'nun, yeniden Siyah-Beyazlılar'a sponsor olmak için teklif götürdüğü iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Vodafone'nun forma sponsorluğu için opsiyonu uzatmayacağı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından uzun süre Siyah-Beyazlılar'ın forma göğüs sponsoru olan Beko'nun yeniden Beşiktaş ile görüştüğü öğrenildi.

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Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'a 2 yıllık anlaşma öneren Koç Grubu, yıllık da 20 milyon TL önerdiği iddia edildi. Görüşmelerin ilerleyen günlerde sıklaşması ve anlaşma olması durumunda resmi imzaların atılması bekleniyor.

 

Beşiktaşa çok konuşulacak teklif Sponsor mu oluyor

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