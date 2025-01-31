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Beşiktaş'a Ciro Immobile'den kötü haber

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaşa Ciro Immobileden kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 00:38

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Twente maçında gördüğü sarı kartla Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.,

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Twente’ye konuk oldu.

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile, 37. dakikada Twente'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Vlap'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Bu sarı kartla cezalı duruma düşen İtalyan santrfor, Siyah beyazlıların tur atlaması durumunda ilk maçta forma giyemeyecek.

SAKATLANIP ÇIKTI

Öte yandan Immobile, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. İtalyan golcünün yerine Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#UEFA Avrupa Ligi

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