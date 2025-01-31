Beşiktaş'a Ciro Immobile'den kötü haber

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Twente’ye konuk oldu.
Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile, 37. dakikada Twente'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Vlap'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Bu sarı kartla cezalı duruma düşen İtalyan santrfor, Siyah beyazlıların tur atlaması durumunda ilk maçta forma giyemeyecek.
SAKATLANIP ÇIKTI
Öte yandan Immobile, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. İtalyan golcünün yerine Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.