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Beşiktaş'a çıkarma var! Geri istiyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Rangers
Beşiktaşa çıkarma var Geri istiyorlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 11:29

Trossard takviyesi ile transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta, sürpriz bir  gelişme yaşandı. Siyah beyazlılarda yıldız oyuncuyu eski kulübü, yeniden kadrosunda görmek istiyor.

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İskoç devi Rangers, yaz transfer döneminde eski oyuncusu Vaclav Cerny’i yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Ancak siyah-beyazlıların talep edeceği bonservis bedelinin, bu transferin önündeki en büyük engel olduğu öğrenildi.

Beşiktaşa çıkarma var Geri istiyorlar

Record Sport’un haberine göre; Ibrox ekibi, 28 yaşındaki Çek yıldız için Beşiktaş ile olası bir anlaşmanın şartlarını araştırıyor. Cerny, geçtiğimiz yaz Alman temsilcisi Wolfsburg’dan 5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a transfer olmuştu.

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Beşiktaşa çıkarma var Geri istiyorlar

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Tecrübeli kanat oyuncusu, Wolfsburg’dan Rangers’a kiralık olarak geçirdiği dönemde İskoçya’da kalmak istemişti. Ancak o dönemde kulüp yönetiminin farklı transfer hedeflerine yönelmesi bu ihtimali ortadan kaldırmıştı.

Beşiktaşa çıkarma var Geri istiyorlar

Rangers cephesi, son 12 aylık süreçte yapılan transfer hatalarından biri olarak değerlendirilen bu kararı telafi etmek adına yeniden harekete geçti. Kulübün, Cerny transferinin maliyetini öğrenmek için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Beşiktaşa çıkarma var Geri istiyorlar

Öte yandan yıldız futbolcunun Rangers’a dönmeye sıcak baktığı belirtilse de Beşiktaş yönetiminin oyuncuyu elden çıkarmaya şu aşamada istekli olmadığı vurgulandı. Siyah-beyazlıların hücum hattına yapmayı planladığı yüksek maliyetli takviyelere rağmen Cerny’i kolay kolay bırakmak istemediği öğrenildi.

Rangers cephesinin önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor.  

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#Beşiktaş#Transfer#Rangers

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