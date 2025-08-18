Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! İngiliz ekibiyle görüşmeler başladı

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'e talip çıktı.

Mirror'un özel haberine göre; Premier Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, Alex Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başladı.

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Haberde Chamberlain ile ilgilenen Premier Lig kulüpleri de olduğu belirtilirken, İngiliz oyuncunun ülkesine dönmek ve kariyerinin bu aşamasında yeni bir meydan okumaya başlamak istediği kaydedildi.

Beşiktaş uygun şartların oluşması halinde 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun ayrılığına onay verecek.

OSAYI-SAMUEL'E İMZA ATTIRMIŞLARDI

Mavi-beyazlı kulüp daha önce de Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'i renklerine bağlamıştı.

Haberin Devamı