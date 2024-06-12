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Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Gabriel Paulista ile 3 yıllık anlaşma sağlandı

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#Transfer#Beşiktaş#Gabriel Paulista
Beşiktaşa Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile 3 yıllık anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 07:00

Siyah beyazlılar, Brezilyalı stoperle üç yıllık prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki stoperi İstanbul’a davet eden Beşiktaş yönetimi, son görüşmeleri burada yapacak. Ufak pürüzlerin giderilmesi sonrasında resmi sözleşme imzalanacak.

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Beşiktaş, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un isteği doğrultusunda görüştüğü Gabriel Paulista ile anlaştı. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stoperi ve menajerini İstanbul’a davet eden Beşiktaş yönetimi, son görüşmeleri burada yapacak. Ufak pürüzlerin giderilmesi halinde sağlık kontrolünden geçecek olan Paulista ile resmi sözleşme imzalanacak. Tarafların senelik 2.6 milyon Euro karşılığında 3 yıllık anlaşma konusunda ön mutabakata vardığı öğrenildi.

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STEFAN SAVİÇ’TEN İNDİRİM

Bir diğer Atletico Madridli stoper Stefan Savic konusunda ise yeni bir gelişme yaşandı. Karadağlı stoperin menajeri geçen hafta İstanbul’daki görüşmelerde oyuncusu için yıllık 5 milyon Euro isteyince taraflar anlaşamamıştı. Atletico ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Savic’in indirime gittiği öğrenildi. Bu nedenle yönetim bu oyuncu için de girişimlerini hızlandıracak. Savic ile de anlaşılırsa Beşiktaş’ta stoper arayışları sona erecek.

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#Transfer#Beşiktaş#Gabriel Paulista

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