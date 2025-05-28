Beşiktaş'a Brezilyalı forvet! Yapılan teklifi duyurdular

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Yarıştığı tüm kulvarlarda sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kadroda büyük bir revizyon bekleniyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar için Brezilya'dan flaş bir isim gündeme geldi.

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BEŞİKTAŞ 7 MİLYON EURO ÖNERDİ ANCAK BEĞENİLMEDİ!

Globo'nun haberine göre; Beşiktaş, Vasco da Gama'nın yükselen yıldızı Rayan Vitor için Brezilya ekibinin kapısını çaldı.

Siyah-beyazlıların Ağustos ayında 19 yaşına girecek olan forvet oyuncusu için Vasco'ya aracılar vasıtasıyla 7 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak bu teklifin kulübün istediği miktardan çok uzak olduğu belirtildi.

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15 MİLYON EURO İSTİYORLAR!

Vasco yönetiminin Rayan Vitor için 15 milyon Euro bonservis beklentisinin olduğu ve bunu Beşiktaş'a ilettiği, bir sonraki teklifin bu miktara yakın olmaması durumunda müzakere yapılmayacağı bilgisinin paylaşıldığı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

19 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Vasco formasıyla 22 maçta şans bulurken, sahada kaldığı 1490 dakikaya 5 gol - 1 asist sığdırdı.