Beşiktaş'a Bodrum FK galibiyeti sonrası eleştiri: Olumlu olan tek şey 3 puan! Önder Karaveli gibiydi...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de kötü bir dönem geçiren Beşiktaş, 19. hafta maçında evinde Bodrum FK'yı 2-1 yendi. Beşiktaş'ın gollerini 32. dakikada Ndour ve 40. dakikada Immobile atarken konuk ekibin sayısını 90+4'te Puscas kaydetti.

Ligde son 10 maçta 2. galibiyetini alan ve 3 maçlık hasreti bitiren Beşiktaş puanını 30'a yükseltti. Bodrum FK ise 15 puanda kaldı.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, karşılaşmayı değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: TAŞDEMİR İÇİN BİR SAYGI DURUŞU

Beşiktaş için travmatik bir dönem. Dün Bodrum karşısında 40’ta ikinciyi attıklarında hafızamı zorladım, Beşiktaş en son ne zaman bir maçta 2 gol bulabilmişti diye.

Tam 48 gün, sekiz müsabaka sonra birden fazla gol atabildi siyah beyazlılar. Dün aslında Beşiktaş için akşam pek iyi başlamamıştı, ilk 25 dakikada hem Bodrum daha fazla ön tarafta görünen ekipti. Hem de Gedson Fernandes’in sakatlığı eklendi peşine. Ancak 25’le 45’inci dakikalar arası olumlu bir futbol sergiledi Beşiktaş. O 20 dakikadaki iyi oyunu üç ana faktörle açıklayabilirim:

Haberin Devamı

1) Gedson’un yerine Musrati’nin girişiyle orta sahada roller netleşti. Musrati klasik bir ön libero. Ndour’u öne itti.

2) Musrati’nin ön liberoya, Ndour’un sekiz numaraya kaydığı dakikalarda Muci de santrfor arkasına geldi. Joao Mario sola gitti. Birinci golde de Muci’nin merkezden Rafa Silva’yla pas bağlantısı rol oynadı zaten.

3) Uzun zamandır Beşiktaş’ın beceremediği bir şeyi stoperde Bahtiyar Zaynutdinov beceriyor. Geriden oyun kuruyor. İkinci golde oyun kurulumu sonrası Onur’u kaçırdı Bahtiyar.

2-0 SONRASI BAŞKA BiR MAÇ BAŞLADI

Travmatik bir dönemden geçen her takım gibi, 2-0’dan sonra skoru koruma psikolojisine girdi ev sahibi ekip. Bodrumspor ikinci devrede üçüncü bölgeye yerleşen ve pozisyonlar yaratan taraftı. Volkan Demirel son 15 dakikada Celal-Puscas’ı sokarak santrforları da ikiledi ama İstanbul’dan puan çıkarmayı başaramadı.

İsmet Taşdemir’le üçüncü kümeden en üste terfi eden, Süper Lig’e de 10 maçta 3 galibiyetle başlayan Bodrumspor’un tarih yazan hocasına yaptığı saygısızlığı da anlamlandıramadığımı bu vesileyle bir kez daha tekrar edeyim ben de.

Haberin Devamı

GÜNTEKİN ONAY: SADECE 3 PUAN KAZANDI

Beşiktaş, Bodrumspor karşısında da oyunu istediği şekilde ele alamadı. İşler Bodrumspor’un istediği gibi giderken, Cher N’Dour’un golünden sonra daha yüksek bir özgüvenle oynayan siyah beyazlılar, devre sonuna kadar net bir üstünlük yakaladı ve Ciro İmmobile ile ikinci golü buldu. Bu golde Bahtiyar Zaynuddinov’un katkısı Onur Bulut ve ve Ciro İmmobile’den daha fazlaydı. Özbek futbolcu hem geriden oyun kurarken hem de kesicilik anlamında çok başarılıydı.

AL-MUSRATi’NiN GiRMESi DENGELERi DEĞiŞTiRDi

Ancak dünkü maçta da bir kez daha gördük Beşiktaş bu oyuncu yapısı ile sadece hızlı çıkarak geçiş kovalayabilir. Topu rakip yarı sahada tutup, baskı yapacak ve atak devamlılığı sağlayacak bir oyuncu grubu yok. Ayrıca Rafa Silva, Ernest Muci ve Gedson Fernandes gibi oyuncular topu koşturmaktan çok topla dribbling yaparak etkili olmaya çalışan futbolcular. 25. dakikada topu koşturan Al-Musrati gibi bir orta sahanın girmesi dengeleri değiştirdi.

Haberin Devamı

PROFESYONEL FUTBOLDA DUYGUSALLIĞA YER YOKTUR

Dün Serdar Topraktepe, Önder Karaveli tarzı değişiklikleriyle maçı 2-0 iken tehlikeye attı. Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu ve Salih Uçan, ‘süre alsınlar’ diye yapılan duygusal değişiklikler. Bu değişiklikler Trabzonspor ve Gaziantep deplasmanlarında olduğu gibi Beşiktaş’ın başına bir kez daha dert açabilirdi. Semih Kılıçsoy çok fazla topla oynuyor ve egoist. Mustafa Hekimoğlu ise bu seviyenin oyuncusu henüz değil. Çok zamana ve çalışmaya ihtiyacı var. Profesyonel futbolda duygusallığa ve romantizme yer yok. Kim iyiyse, kim hak ediyorsa ve hazırsa o oynar. Aynı şey Bodrumspor için de geçerli. Zdravko Dimitrov ve George Puşkaş bu takımda 11 oynar.

Haberin Devamı

Beşiktaş dün sadece kazandı. 3 puanın dışında yine elle tutulur herhangi bir olumlu tarafı yoktu.