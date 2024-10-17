Beşiktaş’a bir kötü haber de Milot Rashica’dan

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Milli ara öncesi deplasmanda oynanan Gaziantep maçında stoperi Gabriel Paulista’yı kaybeden Beşiktaş’a bir kötü haber de Kosova Milli Takımı’na giden Milot Rashica’dan geldi. Kosova’nın sahasında Güney Kıbrıs’ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11’de başlayan yıldız futbolcu henüz maçın başında talihsiz bir sakatlık yaşadı. 15. dakikada adalesinde problem yaşayan Rashica 1 dakika sonra yerini Mus- lija’ya bıraktı.

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6 GOLE KATKI VERDi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un oyun sisteminin en önemli isimlerinden biri olan ve bu sezon İmmobile, Rafa Silva, Gedson ve Paulista ile birlikte 12 maçın tamamında ilk 11’de yer alan Rashica’nın durumu endişe yarattı. Deneyimli oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken van Bronckhorst zorlu periyot öncesi Paulista’nın ardından vazgeçmediği 5’liden ikinci ismi de kaybetmiş olacak. Bu sezon Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa’da toplam 12 maça çıkan Rashica 922 dakika sahada kalırken 1 gol, 5 asiste imza attı, takımına 6 gollük bir katkıda bulundu.

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iYiLEŞEN MUSTAFA HEKiMOĞLU TAKIMLA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun takıma dönmesi teknik ekipte sevinç yaşattı. Gaziantep maçı sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan da çıkarılan genç futbolcu, Konyaspor hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlıların dünkü çalışmasındaki yerini aldı.