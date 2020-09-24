Beşiktaş'a bir destek daha

Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi’nde yeni bir sayfa açıyor.

6 yıl önce Beşiktaşlı abonelerine özel olarak hayata geçirilen KaraKartal Hareketi kapsamında “1903 KaraKartal Destek Paketi” adıyla daha kapsamlı yeni bir paket sunulacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi de şöyle konuştu;

Türkiye’nin ilk spor kulübü olan Beşiktaşımız bizimle birlikte kolkola yürüyen birbirinden değerli sponsor markaların desteğini alarak güçleniyor ve emin adımlarla yoluna devam ediyor. Yeni Vodafone Karakartal Hareketi’yle taraftarlarımız birbirinden farklı avantajlar elde edecek. Maç biletinden kamp ziyaretlerine, antrenmandan maç önü seremonisine, müze ziyaretinden stadyım turumuza kadar özel fırsatların sunulduğu Vodafone KaraKartal Hareketi’ne desteğiniz bizim için önemli. Beşiktaş camiasını bu harekete katılmaya davet ediyorum.

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