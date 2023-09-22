Beşiktaş'a beraberliği getiren Cenk Tosun'dan Mert Günok'a övgü

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Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Mert Günok ve Demir Ege Tıknaz, 1-1 biten Club Brugge maçını değerlendirdi.

Takımının beraberlik golünü atan Cenk Tosun; "Bütün takımın ayağına sağlık. Aboubakar da çok iyi bir şekilde bıraktı. En başta Mert Günok'un ayağına sağlık. Bizi maçta tutan o oldu. İyi savaştığımız bir maçtı. Böyle güçlü bir takım karşısında bir puanla İstanbul'a dönmek sevindirici. Kağıt üzerinde en güçlü rakibimiz. Bugün de iyi oynadılar. Daha net pozisyonları vardı. Ama 1 puanla ayrılmayı bildik. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Maç maç devam etmek istiyoruz. Bizim için önemli bir kulvar. Gruptan çıkıp gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Konferans Ligi çok önem verdiğimiz bir kulvar." dedi.

Demir Ege Tıknaz; "Çok mutlu muyuz, değiliz. Mutsuz da değiliz." diye konuştu.

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MERT GÜNOK: GEREĞİNİ YAPTIK

8 kurtarışla maça damga vuran Mert Günok ise şunları söyledi:

Gereğini yaptık, sonuçta işimiz bu. Takım olarak çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz açıkçası. Oyun genelde Brugge'ün kontrolünde geçti. Ama bu zor deplasmanda en azından bir puan alabildik. Mutlu değiliz. Galibiyetle başlamak isterdik. Ama olmadı. Bir puanla yetineceğiz.