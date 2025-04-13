Beşiktaş’a Başakşehir maçı sonrası ağır eleştiri: Icardi yok edilirdi!

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Beşiktaş, Süper Lig’in 31. Haftasında evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, mücadeleden 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında sahneye çıkan Yusuf Sarı, 62. dakikada attığı golle takımını 1-0 geçirdi. Turuncu-lacivertli oyuncu, 76. dakikada serbest vuruştan attığı şık golle skoru 2-0 yaptı.

Lig sıralamasından Avrupa'ya gitme hedefinde yara alan siyah-beyazlı ekip, bu sonucun ardından 48 puanda kalırken, RAMS Başakşehir 45 puana yükseldi.

SON 6 RESMİ MAÇTA TEK GALİBİYET

Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor yenilgileri sonrası Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu süreçteki tek galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

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Ligde son olarak RAMS Başakşehir'e yenilen Beşiktaş bu süreçte 4 puan alabildi.

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Göztepe'ye 3-1 mağlup olmuştu.

SOLSKJAER’E TEPKİ

Karşılaşmanın son 15 dakikasına girilirken siyah-beyazlı taraftarlar, Norveçli teknik adama yönelik yaptıkları tezahüratta, "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" diye bağırdılar.

Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, Yusuf Sarı'nın serbest vuruştan attığı golün sonrasında tezahüratlarla siyah-beyazlı futbolcuları protesto etti.

Maçın son düdüğünün ardından ise taraftarlar, Beşiktaşlı oyuncuları yuhaladı.

UĞUR MELEKE VE GÜNTEKİN ONAY YAZDI

Beşiktaş’ın Başakşehir maçı mağlubiyetine dair önemli analizleri, Hürriyet Spor yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay kaleme aldı.





İşte o değerlendirmeler…

UĞUR MELEKE: U19 YERİNE U23 LİGİ DAHA FONKSİYONEL OLABİLİR

Başakşehir bu sezon performans aralığı geniş olan, ara ara dalgalanan takımlardan biri. Tabii ki bunun sebeplerinden biri, sezonu ön elemelerle çok erken açmaları olabilir. Üstelik yaz transfer dönemini de çok sakin geçirdiler ve esas takviyeleri Ocak’ta yaptılar. Operi, Brnic, Yusuf, Ebosele, Umut’un hepsi kış transferleri.

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Bu transferleri yaparken Çağdaş Atan’ın tercih ettiği formasyon 3-5-2 idi ve Ebosele-Operi gibi oyuncular kanat bek oynamaları için alınmışlardı. Ancak 2025’te Galatasaray’ın yaşadıklarının bir benzerini Başakşehir de yaşadı. Üçlü savunmayla işleri iyi gitmedi, klasik 4-2-3-1’e döndüler. Yeni transferleri de şimdi dörtlü savunmaya adapte etmeye çalışıyorlar.

Ancak son 3 maçta 4-2-3-1’le gayet iyi bir çizgileri var. Eyüp ve Konya’yı yenerken iki kısa açık Yusuf ve Brnic’in süratleri ve bireysel becerileri ön plana çıkmıştı. Dünkü hücum planları da bunun üzerineydi. İlk devrede daha çok solda Kemen-Brnic’le bir asimetri yakalamayı denediler. 8 numara oynayan Kemen dün sola çok yaklaştı ve birkaç defa dengesizlik yarattı. Dün maçın fişini çeken golü de bir diğer 8 numara Crespo’nun taşıdığı top ve diğer açık Yusuf Sarı’yla buldular.

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SOLSKJAER YAPBOZDA BOĞULDU

Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer içinse yapboz gibi bir sınavdı dünkü. Stoperde kullanabileceği 5 adam birden (Uduokhai, Emirhan, Talha, Bahtiyar ve Necip) eksik olunca 1,70’lik Svensson’u stoper oynattı. Sağ bekte Oxlade-Chamberlain’le başladı, ancak Başakşehir ısrarla onun üzerine oynayınca 46’da Onur’u soktu. Tüm bu yaşananlar üzerine akla şu iki konu geliyor ister istemez:

1) U19 ligi lideri Beşiktaş’ın A takımda kullanabileceği bir stoperi yok mu? Ocak 2024’te Kasımpaşa Beşiktaş’ı stoperde iki 17’lik Yasin-Taylan’la yenmişti. Beşiktaş’ın bırakın ilk 11’ini, kulübesinde bile bir genç stoper yoktu dün.

2) Acaba Samsunspor’un ve sportif direktörü Fuat Çapa’nın U23 ligi talebi düşünülemez mi? 19 yaşını doldurup A takıma çıkamayan birçok oyuncu kayboluyor o çukurda. U23 olmasa dahi U21 ligi bile daha fonksiyonel olabilir sanki.





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GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ BU DURUMU KABULLENMEMELİ

Bu kadar hayalperest, duygusal ve profesyonellikten uzak bir cami olabilir mi?

Beşiktaş ilginç bir camia. Profesyonellik az, duygusallık çok. Burak Yılmaz’ı, Cenk Tosun’u, Vincent Aboubakar’ı beğenmeyen camia, şimdi de 4 kez İtalya Serie A gol kralı olmuş Ciro İmmobile’yi beğenmiyor. Beşiktaş kimseye değer katmıyor, değerini düşürüp mundar ediyor. Mauro İcardi, Beşiktaş’a gelse özel yaşantısından dolayı itibarsızlaştırılıp yok edilirdi, değersizleşirdi.

IMMOBILE-MUSTAFA KLASİĞİ

Beşiktaş ilk puan kaybı Trabzon maçı; Ciro İmmobile çıkıp Mustafa Hekimoğlu girdi. 10 kişilik Trabzonspor’a karşı tek kale oynayan takım sahadan beraberlikle ayrıldı. İkinci puan kaybı Gaziantep maçı; Beşiktaş 1-0 önde, son 30 dakika yine Ciro İmmobile çıkıp Mustafa giriyor. Maç berabere bitiyor. Ve Kasımpaşa maçı... Beşiktaş 1-0 önde, ikinci yarının başında Ciro İmmobile çıkıyor, Mustafa Hekimoğlu giriyor, Beşiktaş 3-1 kaybedip yarışta en büyük darbeyi alıyor.

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SORUN MUSTAFA’DA DEĞİL

Burada sorun Mustafa’da değil tabii. Niye en az Ciro İmmobile seviyesinde bir santrfor alınmadı? Mustafa daha çocuk. Tüm gücüyle elinden geleni yapıyor. O’nun da zamanı gelecek tabii. Ancak henüz erken. Rakipler Victor Osimhen, Mauro İcardi, Alvaro Morata ile Edin Dzeko, Youssef En-Nesryi ile oynarken Beşiktaş, 17 yaşındaki ‘0 gol 0 asist’ ile oynayan, sakalı terlememiş bir çocukla bu yarışta var olmaya çalışıyor.





Bu kadar hayalperestlik, duygusallık ile bu kadar profesyonel zihniyettenuzak bir camia olabilir mi? Gerçeklere bu derece uzak olunabilir mi?



Keny Arroyo bonservisinin yarısına 6 milyon verilip de 10 numaralı forma verilecek oyuncu mu? Galatasaray, Taylan Antalyalı-Alexandru Cicaldau-Olimpiu Morutan fantazisine 1 sezon dayanmadı hemen o takımı komple değiştirdi.

Beşiktaş yıllardır hayal aleminde yaşıyor.