Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama!

Süper Lig’in 24’üncü haftasında yarın saat 20.00’de Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kente geldi.

Saat 17.45’te Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Gazipaşa - Alanya Havalimanı’na inen Beşiktaş kafilesini, siyah-beyazlı bir grup taraftar karşıladı.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet uçaktan indikten sonra otobüsle çıkış noktasına kadar getirildi. Burada taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde otobüse binen futbolcular, bazı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Takım daha sonra otobüsle Alanya’ya doğru yola çıktı.





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