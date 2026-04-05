Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Hastaneye götürüldü

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi.

Derbinin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlılar devre arasında zorunlu bir değişikliğe gitti.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Beşiktaş'ta Amir Murillo, ilk yarının uzatma dakikalarında Archie Brown ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

Bu pozisyonda sakatlık yaşayan Murillo, kafa travması sebebiyle oyuna devam edemedi. Oyuncuda kırık ve çatlak şüphesi olduğu aktarıldı.

YERİNİ GÖKHAN'A BIRAKTI

Kural gereği iki takıma da 1'er oyuncu değişikliği hakkı verildi.

Kafa travması nedeniyle hastaneye götürülecek olan Murillo'nun yerine Gökhan Sazdağ oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, Amir Murillo’nun BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmadığına ve oyuncunun kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakanın 41. dakikasında yüzüne aldığı darbe sonrası ikinci yarında müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Amir Murillo’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmamıştır. Amir Murillo, geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.