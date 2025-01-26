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Beşiktaş'a Al-Musrati'den kötü haber! Zorlu deplasmanda yok

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#Beşiktaş#Al-Musrati#Sivasspor
Beşiktaşa Al-Musratiden kötü haber Zorlu deplasmanda yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 17:00

Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Al-Musrati karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Al-Musrati, ilk 11'de başladığı mücadelenin 41. dakikasında Djenepo'ya yönelik faulü sonrasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Libyalı ön libero, Beşiktaş'ın ligdeki bir sonraki maçı olan Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

AL-MUSRATI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Moatasem Al-Musrati, 2 gol kaydetti.

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#Beşiktaş#Al-Musrati#Sivasspor

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