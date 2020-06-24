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Futbol
Haber Giriş: 24.06.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber! Yeni takımı...

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Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan eski golcüsü Vincent Aboubakar için iki Fransız kulübü daha devreye girmişti. Kamerunlu yıldızın transferinde önde olan kulüp açıklandı.

Porto'da gözden düşen Vincent Aboubakar'ın adı bir süredir eski takımı Beşiktaş ile anılıyordu. Kamerunlu futbolcu son dönemlerde yaşadığı ağır sakatlıkların ardından Portekiz kulübü tarafından transfer listesine konulmuştu.

Portekiz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre iki Fransız kulübü Rennes ve Saint-Etienne de golcü oyuncu için devreye girdi. Hatta Saint-Etienne'in diğer takımlara göre transferde önde olduğu ifade edildi.

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Fransız temsilcisinin 5 milyon Euro karşılığında oyuncuyu renklerine bağlayacağı bildirildi.

28 yaşındaki golcü, bu sezon teknik direktör Sergio Conceiçao tarafından fazla tercih edilmedi. (Fotomaç)

 

Beşiktaşa Aboubakardan kötü haber Yeni takımı...

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