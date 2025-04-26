Beşiktaş'a 5-1'lik Hatayspor galibiyeti sonrası usta yazardan övgü: 'Galibiyete 4 puan verilseydi futbol böyle olurdu!'

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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 mağlup ederek 3 haftalık aranın ardından galibiyete ulaşırken, bu mağlubiyetin ardından konuk ekibin ligden düşmesi kesinleşti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 36 (P), 52 (P) ve 59 dakikalarda Immobile, 53. dakikada Rafa Silva ve 78. dakikada Arroyo kaydetti. Konuk ekibin tek golü 20. dakikada Abdulkadir Parmak'tan geldi.

Bu sonucun ardından gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Hatayspor karşısında moral depolayan Beşiktaş, puanını 52'ye yükselterek Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaştı.

BU SEZON İLK KEZ 5 GOLLE KAZANDI

Beşiktaş bu sezon ligde ilk kez 5 gollü bir galibiyete imza attı.

Lig maçlarında 5 gole ulaşamayan siyah-beyazlı ekip, sezon başında Süper Kupa maçında Galatasaray'ı ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Lugano'yu 5 gollü sonuçla mağlup etmişti.

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PENALTIDA TARAFTAR RAFA SILVA'YI İSTEDİ

Beşiktaş'ın 35. dakikada Rafa Silva'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda siyah-beyazlı tribünler Portekizli oyuncunun topun başına geçmesini istedi.

Taraftarlar Rafa Silva adına tezahürat yaparak talebini gösterirken, tecrübeli oyuncu meşin yuvarlağı Ciro Immobile'ye bıraktı. Immobile topu aldıktan sonra tribünler İtalyan oyuncuyu kısa süreli yuhalasa da 75. dakikada oyundan çıkarken tribünlerden alkış aldı.

IMMOBILE LİGDE PENALTIDAN 8. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Ciro Immobile, Atakaş Hatayspor karşısında kullandığı 2 penaltıyı da gole çevirerek siyah-beyazlı forma altında ligdeki 8. penaltı golüne imza attı.

Ligde toplam 14 gol kaydeden İtalyan oyuncu; Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor, Gaziantep FK (2), TÜMOSAN Konyaspor maçlarının ardından Hatayspor filelerini de penaltıdan havalandırdı.

Bir penaltı golünü de Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı atan Immobile 5 haftalık suskunluğunu da Atakaş Hatayspor karşısında yaptığı hat-trickle bozdu.

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HATAYSPOR'UN KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Hatayspor, Süper Lig'e veda etti.

Geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 7 beraberlik 20 yenilgi alan Hatayspor haftayı 18. basamakta bitirdi. Hatayspor 19 puanda kalarak Adana Demirspor'un ardından ligde kalma barajını geçemeyen ikinci takım oldu.

Kalan tüm maçlarını kazansa dahi 34 puana yükselebilecek bordo-beyazlılar, Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un tüm maçlarını kaybederek 34 puanda kalmaları durumunda 3'lü averajla iki rakibini de geçemeyecek.

TARAFTARLAR HATAYSPOR'U TESELLİ ETTİ

Karşılaşmanın son düdüğü Beşiktaşlı taraftarlar, küme düşen Hataysporlu oyuncuları teselli etti.

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İki takım oyuncuları saha içinde forma değiştirirken siyah-beyazlı taraftarlar "Beşiktaş, Hatay el ele hep beraber tribüne" diye tezahürat yaparak iki takımı da tribünlere çağırdı.

UĞUR MELEKE'DEN BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş'ın 1-0 geriye düşmesine rağmen Hatayspor'u 5-1 mağlup ettiği maçı Hürriyet yazarı Uğur Meleke, bugün kaleme aldığı köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı;

UĞUR MELEKE: GALİBİYETE 4 PUAN VERİLSEYDİ FUTBOL BÖYLE OLURDU!

Dün İnönü’deki Beşiktaş-Hatayspor maçını izlerken hissettiğim şu oldu: Beraberliğe puan verilmeseydi, ya da galibiyete 4 puan verilseydi futbol böyle bir şey olacaktı demek ki... Kimse beraberliği hedeflemezse, herkes sadece gol atmayı düşünürse, orta sahalar böyle yürüyerek geçilirse bazı hocaları pek memnun etmeyecek ama izleyiciyi daha fazla eğlendirecek bir spor olurdu futbol.

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Tabii ki dün böyle bir tablo izlememizin altında Hatayspor’un çoktan ikinci lig hazırlığına başlamış olmasının önemli etkisi vardı. Maç öncesi Murat Şahin de söyledi, Kayseri’den 5 yediğimizde maalesef kırıldık ve artık yavaş yavaş alt lige hazırlanıyoruz dedi genç teknik adam. Ben Murat Şahin’in küme düşmelerine rağmen büyük bir tebriki hak ettiğini düşünüyorum. Türkiye’de skor odaklı bir spor medyası olduğundan pek kimseler farkında değil ama Murat Şahin, Hatayspor’a gayet iyi futbol oynattı. Hatay’ı düşüren asla Murat Şahin değil, dördüncü haftada skandal bir kararla Özhan Pulat’ı gönderip Rıza Çalımbay’ı getiren kulüp yönetimidir. Murat Hoca geldiği günden itibaren Hatayspor’a pozitif futbol oynattı, kadro darlığından stoperde 2007’li Yiğit’i, sağ bekte Selimcan’ı kullanmak zorunda kalsa bile şikayetlenmedi. Sekiz numarada Görkem-Abdülkadir’den şahane verim aldı, iki oyuncu da yeniden doğdu. Bir sporsever olarak teşekkür ederim Murat Hoca’ya; sürüden ayrıldığı için, şikayetlenmek yerine çözüm üretmeye çalıştığı için, pozitif futbol çabası için.

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SOLSKJAER KİMSEYE KÜSMÜYOR

Solskjaer belki bir taktik deha değil ama güçlü bir iletişimi var. Krizdeki Manchester’da herkesten maksimumunu almaya çalıştı, Rashford’dan, Lukaku’dan, Pogba’dan en iyi ürünü de o çıkardı zaten belki de. Beşiktaş’ta da kimseye sırtını dönmüyor, herkese sevgiyle yaklaşarak maksimum verim almaya çalışıyor. Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında 45 dakika sahada bırakın koşmayı, yürümekte bile zorlanan Immobile’yi de dün 11’de sahaya sürdü ve İtalyan’dan yanıt aldı. Semih’ten-Mario’dan katkı geldi, Arroyo siftah yaptı. Rafa yine sahanın yıldızıydı. Zayıf fikstür fırsatını iyi değerlendirdi Solskjaer.