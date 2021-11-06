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Beşiktaş'a 4 müjde bir arada! 2 isim Sergen Yalçın'dan kesik yedi, Trabzonspor'un galibiyetine iddaa'da...

#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Trabzonspor
Beşiktaşa 4 müjde bir arada 2 isim Sergen Yalçından kesik yedi, Trabzonsporun galibiyetine iddaada...

Son 23 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, son haftaların formsuz takımı Beşiktaş'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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BEŞİKTAŞ

Hem geçen hafta ligde Hatayspor'a, hem de hafta arası Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e gol atamadan kaybeden Beşiktaş; son 9 resmi maçının sadece 2'sini kazanabildi.

TD Sergen Yalçın'ın kararıyla Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala, herhangi bir sakatlıkları olmamasına rağmen maç kadrosuna alınmadı.

Can Bozdoğan ve Michy Batshuayi kesin olarak yok ancak 4 isim; Valentin Rosier, Domagoj Vida, Kevin N'Koudou ve Miralem Pjanic hazır durumda. Hatta Rosier, Vida ve Pjanic büyük ihtimalle ilk 11'de de olacak.

TD Sergen Yalçın'ın sol bekte tercihini Umut Meraş'tan yana kullanması bekleniyor.

Orta alanda Pjanic'in arkasında Josef de Souza, önünde Alex Teixeira ile birlikte cesur bir kadroyu sahada görebiliriz.

Hücum merkezinde Güven Yalçın sürprizi olabilir. Kanatlarda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin değişmeyecektir.

TRABZONSPOR

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Süper Lig'de 23 maçtır kaybetmeyen, ligdeki son deplasman yenilgisini 376 gün önce Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de alan Trabzonspor; 11 haftası geride kalan 2021/22 sezonunun da yenilgisiz tek takımı.

11 maçta 8 galibiyet aldılar ve bunların 5'ini "tek farklı" kazandılar.

İstanbul kafilesinde Edgar IE cezası; Bruno Peres, Gervinho ve Fode Keita sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

TD Abdullah Avcı, sağ bekte iyi performans gösteren Dorukhan Toköz'le o bölgeyi kotarmaya devam edecek. Edgar'ın yokluğunda Vitor Hugo'nun stoper partnerinin Hüseyin Türkmen olması bekleniyor.

Abdülkadir Ömür sağ kenara geçecek. Orta alanda "Berat, Hamsik & Bakasetas" göreceğiz.

Hafta arası bazı antrenmanları kaçıran Andreas Cornelius'un son çalışmada takımla birlikte olduğu, maç kadrosunda yer alacağı açıklandı. Hücum merkezinde Djaniny forma giyecek.

Beşiktaşa 4 müjde bir arada 2 isim Sergen Yalçından kesik yedi, Trabzonsporun galibiyetine iddaada...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 10 lig maçının 9'unda "karşılıklı goller" atıldı.

- İki takım arasındaki son 6 lig maçının sadece 1'ini Beşiktaş kazanabildi. (3 Trabzonspor galibiyeti - 2 beraberlik)

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecekSüper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Beşiktaş kazanır" tercihine 2,03 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,14'ten oynayabilirsiniz. "Trabzonspor kazanır" tercihi diğerlerinde 2,50 iken Misli.com'da 2,64!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%36'lık kesim çok uzun süredir yenilgisi olmayan Trabzonspor karşısında, Dolmabahçe'de siyah-beyazlıların yanında...

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%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izlemeyi bekliyor.

En yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, SADECE Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Beşiktaşa 4 müjde bir arada 2 isim Sergen Yalçından kesik yedi, Trabzonsporun galibiyetine iddaada...

Trabzonsporlu Marek Hamsik, futbolculukta izlediği yolu ve idol haline geldiği Napoli'nin onun için önemini anlattı...

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#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Trabzonspor

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