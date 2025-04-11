Beşiktaş'a 4.8 milyarlık borsa müjdesi!

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Beşiktaş Kulübü’nün Sermaya Piyasası Kurulu’na yaptığı bedelli sermaye artırımı başvurusu kabul edildi. Buna göre 1.2 milyar TL olan çıkarılmış sermaye, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, yüzde 400 oranında, yani 4.8 milyar TL artırılarak 6 milyar TL’ye çıkartılacak. Tüm hissedarların katılması durumunda, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’nin yüzde 51’ine sahip olan Beşiktaş Kulübü, yatırımcılardan 2.4 milyar TL gelir elde edecek. · YÖNETiM bu gelirin büyük kısmının Bankalar Birliği borçları için kullanılacağını daha önce duyurmuştu. İlgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra ise fonun yüzde 90 ila 98’lik kısmı konsorsiyum kredi ödemeleri, yüzde 2 ila 10’luk kısmı ise cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ödemeleri için kullanılacak.

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DERBİ 4 MAYIS'TA

Süper Lig'de 32, 33, 34. haftaların programı açıklandı. Buna göre 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Ülker Stadı’nda yapılacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.