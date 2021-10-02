Beşiktaş'a 3 müjde ancak eksik sayısı 8! Sivasspor'un galibiyetine iddaa'da...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... 3 kente yeni vali atandıCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... 3 kente yeni vali atandı!#Atama
Bu neyin kafası Sicili bozuk çıktı... Marinakis Uzoyu fazla kaçırınca...Bu neyin kafası? Sicili bozuk çıktı... Marinakis Uzo'yu fazla kaçırınca...#Marinakis
Çalışanlarından Bezosa mektuplu ifşa şoku Elon ne zaman uçuyorÇalışanlarından Bezos'a mektuplu ifşa şoku! 'Elon ne zaman uçuyor?'#Blue Origin
Zarrabın binası tinerci yuvası Parça parça çaldılar...Zarrab'ın binası tinerci yuvası! Parça parça çaldılar...#Reza Zarrab
Tuhaf ve anormal bir valilik açıklamasıTuhaf ve anormal bir valilik açıklaması#Kaymakam
Dikkat çeken karar... Enerji krizine benzin döktüDikkat çeken karar... Enerji krizine benzin döktü!#Rusya
Bodrum susuz mu kalacak Tehlike kapıda...Bodrum susuz mu kalacak? Tehlike kapıda...#Kuraklık
Dünyaca ünlü isim davayı kazandı Bu çocukları benden uzak tutunDünyaca ünlü isim davayı kazandı! 'Bu çocukları benden uzak tutun'#Süher Pekinel
Dinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekinDinlenme tesislerine göçmen talimatı: Duvar örün, jiletli tel çekin#Edirne Valiliği
Mustafa Keserden Bülent Ersoya sitemMustafa Keser'den Bülent Ersoy'a sitem#Mustafa Keser
Türk dünyasını sarsacak iddia... Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu muTürk dünyasını sarsacak iddia... Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu mu?#Alp Er Tunga
İhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldıİhracatta Türkiye tarihinin rekoru kırıldı!#İhracat
Fatih Terim haklı çıktı Marcao ispatladı...Fatih Terim haklı çıktı! Marcao ispatladı...#Galatasaray
Tuvana Türkay ile Survivor Murat Caylan aşk mı yaşıyorTuvana Türkay ile Survivor Murat Caylan aşk mı yaşıyor?#Tuvana Türkay
Bu hödüğün hakkından vallahi Recep İvedik gelirBu hödüğün hakkından vallahi Recep İvedik gelir!#Vangelis Marinakis
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'a 3 müjde ancak eksik sayısı 8! Sivasspor'un galibiyetine iddaa'da...

#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Sivasspor
Beşiktaşa 3 müjde ancak eksik sayısı 8 Sivassporun galibiyetine iddaada...

Hollanda'ya birçok eksikle gidip eli boş dönen Beşiktaş, son 5 lig maçında yenilgisi olmayan Sivasspor'u Dolmabahçe'de konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

BEŞİKTAŞ

Son haftalarda ciddi eksiklerle maçlara çıkmak zorunda olan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Necip Uysal ve Alex Teixeira kamp kadrosunda yerlerini aldı.

Yine de takımdaki eksik sayısı çok fazla... Tam 8 oyuncu; Welinton, Franciso Montero, Mehmet Topal, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou ve Cyle Larin henüz iyileşmiş değil. 

TD Sergen Yalçın'ın stoperde genç Serdar Saatçı'nın yanında Vida ile maça başlaması bekleniyor.

Kalede Ajax maçının aksine Mert Günok'u görebiliriz. Sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte Fabrice N'Sakala görev yapacaktır.

Ajax maçında iyi bir performans ortaya koyan Can Bozdoğan, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de kendine yer bulabilir. Savunmanın önünde Josef de Souza değişilmez, hücumun en ilerisinde de Michy Batshuayi banko... 

SİVASSPOR

Haberin Devamı

Sezona Konyaspor ve Trabzonspor yenilgileriyle başlayan Sivasspor, sonrasındaki 5 maçta yenilmedi ve 9 puan toplamayı başardı.

Özellikle geçen hafta Fatih Karagümrük karşısında alınan 4-0'lık galibiyet oldukça sükseliydi... Yunan stoper Dimitris Goutas oldukça formda (5 maç - 4 gol) ve 1.93m'lik boyuyla duran toplarda ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Yiğidolar'ın deplasman kafilesinde Aaron Appindangoye ve Leke James yer almadı. Goutas'ın savunma partneri Caner Osmanpaşa olacak.

Geçen sezon 25 gol katkısı vererek (11 gol - 14 asist) Süper Lig'in en değerli isimlerinden biri haline gelen Max Gradel, bu sezonun ilk 6 maçını sessiz geçtikten sonra Karagümrük karşısında 1 gol 1 asistle kendini hatırlattı. 

Gradel'in tersinde İstanbul'da Fenerbahçe'ye zor anlar yaşatan Pedro Henrique forma giyecek. Hücumda toplar Olarenwaju Kayode ya da Mustapha Yatabare'de toplanacak.

Beşiktaşa 3 müjde ancak eksik sayısı 8 Sivassporun galibiyetine iddaada...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş son 5 resmi maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Sivasspor, Süper Lig tarihinde hiçbir rakibini deplasmanda Beşiktaş'tan daha fazla mağlup etmedi. (6 kez)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%25'lik kesim siyah-beyazlı ekibin taraftar desteğiyle Dolmabahçe'de Sivasspor'u yenmesini bekliyor...

Haberin Devamı

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

En Çok Ben Bilirim: Vincent Aboubakar vs. Josef de Souza...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Beşiktaş Sivasspor