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Beşiktaş'a 2 gol atan Ajax'lı Sebastian Haller, rekor kırıp Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

#Sebastian Haller#Ajax#Şampiyonlar Ligi
Beşiktaşa 2 gol atan Ajaxlı Sebastian Haller, rekor kırıp Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Ajax forması giyen golcü futbolcu Sebastian Haller, Beşiktaş'a karşı kaydettiği iki golle Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş ağlarına 2 gol bırakan Sebastian Haller, Şampiyonlar Liginde 9 golü bulunan Robert Lewandowski'yi yakalarken turnuva tarihine de geçti.

Beşiktaş'ın Ajax'ı konuk ettiği karşılaşmada 46. dakikada oyuna dahil olan Haller, 54 ve 69. dakikalarda Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri kaydetti. Beşiktaş maçı öncesinde 7 golle, krallık yarışında 2. sırada bulunan Fildişi Sahilli futbolcu gol sayısını 9'a çıkardı ve ilk sırada yer alan Robert Lewandowski'yi yakaladı.

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Haller ayrıca, Şampiyonlar Ligi kariyerinde oynadığı ilk 5 maçta 9 atarak, ilk 5 maçında en çok gol atan oyuncu oldu. Eski rekor, 8 golle Erling Haaland'daydı. 27 yaşındaki golcü, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında da gol atan ilk isim olarak bir rekor daha kırdı.

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#Sebastian Haller#Ajax#Şampiyonlar Ligi

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