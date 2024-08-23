Beşiktaş'a 1.93'lük stoper! Felix Uduokhai için Augsburg ile anlaşmaya varıldı

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Sky Sports Almanya'nın haberine göre Beşiktaş ile Augsburg, 26 yaşındaki stoper Felix Uduokhai için anlaşmaya vardı.

Haberde Beşiktaş'ın Uduokhai'yi zorunlu satın alma şartıyla kiralık olarak kadrosuna katacağı, kiralama bedeli ödemeyeceği ve gelecek sezondan başlayacak taksitlerle 4-5 milyon euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Almanya'da daha önce 1860 Münih ve Wolfsburg formaları giyen Uduokhai, 2019 yılında Augsburg'a transfer olmuştu. Kariyeri boyunca toplam 251 maçta forma giyen 1.93'lük Alman futbolcu 12 gol ve 1 asist kaydetti.