Beşiktaş zoru sever!

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Ukrayna’daki Rus işgali nedeniyle, Polonya’nın Krakow kentindeki Reymana Stadı’nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00’de başlayacak ve HT Spor’dan naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

ORKUN BUGÜN BELLi OLACAK

İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

Kartal’da Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş’in sakatlığı sürerken, dizinde ödem bulunan Orkun Kökçü’nün de son idmanda durumuna bakılacak ancak milli oyuncunun sahada olması bekleniyor.. Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes’in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain Krakow’a götürülmedi.

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ELESE DE ELENSE DE YOLA DEVAM EDECEK

Beşiktaş, Shakhtar’ı elerse 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi’ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. Beşiktaş elenirse yoluna Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Kartal bu durumda St. Patrick’s (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. İlk maçta St. Patrick’s, Kalju’yu 1-0 mağlup etti.

EN AZ ÜÇ FARK GEREK

Beşiktaş 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Siyah beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek. Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

SOLSKJAER "ILK GOLÜ BULMAMIZ HAYAT MEMAT MESELESİ" DEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 4-2’nin rövanşında bugün Shakhtar’a karşı ilk golü atmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Norveçli teknik adam ”İki gol bulmak zorundayız. Kendimizi bu maçta daha iyi yansıtmalıyız. İyi çalıştık. İlk golü atmak çok önemli, hayat memat meselesi” değerlendirmesinde bulundu. Solskjaer, Orkun Kökçü için “Ufak sakatlıkları var. Henüz yüzde100 hazır değil. Bizim için önemli bir oyuncu, bu yüzden yine de kadroya ekledik. Sezonun tamamını düşünüyoruz, eğer oynaması riskliyse böyle bir risk alamayız” derken ayrılan Gedson’la ilgili şunları söyledi: “Gedson’u çok seviyorduk. Ne kadar sevsek de, ne kadar iyi olsa da maalesef onu tutamadık. Gidişiyle başa çıkabilmeliyiz. Yerine başka bir oyuncu getireceğimizi düşünüyorum. Başkanımız bu anlamda çok istekli.”

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