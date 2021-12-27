Beşiktaş zorlu Konyaspor deplasmanına çıkıyor

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Önder Karaveli ile çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ile 7 puan alan Beşiktaş ilk yarıyı galibiyetle kapatabilmek için sezonun flaş ekiplerinden Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. 13 haftadır üst üste 2 galibiyet alamayan Kartal hem bu seriyi hem de deplasmanda 6 maçlık kazanama istatistiğine son vermek istiyor. Sakatları süren N’Koudou, Mert ve Necip, Teixeira ile birlikte cezalı Rosier bugün forma giyemeyecek.

KONYA’DA 3 EKSİK

Bu sezon Trabzon ile Gaziantep ile ligin iç sahada yenilgisiz 3 takımından biri olan Konya ise liderin puan kaybettiği haftada zirve ile farkı 7 puana indirme şansını kaçırmak istemiyor. Takımda kırmızı kart cezalısı Ahmet Çalık ve sarı kart cezalısı Serdar Gürler ile sakat Oğulcan yok.

1 Konya ile oynadığı son 10 Lig maçının sadece 1’ini kaybeden Beşiktaş (6G 3B), tek yenilgiyi geçen sezon deplasmanda aldı.

1 Bu sezon deplasmanda 8 lig maçının birini kazanabilen Beşiktaş (3B, 4M), eylülden bu yana dış saha galibiyeti alamıyor.

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13 Bu sezon geri düştüğü lig maçlarında Konya’dan (12) daha fazla puan çıkaran tek takım Beşiktaş.

2 Beşiktaş’ı konuk ettiği son lig maçını 4-1 kazanan Konya, lig tarihinde rakibini üst üste 2 iç saha karşılaşmasında yenemedi.

15 sahasında oynadığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (8G, 7B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.