Beşiktaş zorlu Kasımpaşa virajında!

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak zorlu mücadele, saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

K.PAŞA SERi PEŞiNDE

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa’yı mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray’ı takibini sürdürmek istiyor. Sezona iyi başlayan lacivert-beyazlı ev sahibi ekip, Beşiktaş’ı mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini almayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

Kartal'da sakatlığı devam eden kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti’nin Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor. Beşiktaş’ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

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Bu sezon deplasman karşılaşmalarında 4 denemede sadece 1 kez (o da Fenerbahçe’ye karşı) galip gelebilen Beşiktaş bugün şanssızlığını kırma amacında.