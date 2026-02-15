Beşiktaş zorlu Başakşehir virajında!

Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında bugün deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Haftaya 37 puanla 5. sırada giren siyah beyazlılarda, babasının cenaze törenine katılmak için ülkesi Nijerya’ya giden Wilfried Ndidi dışında eksik yok. 33 puanı bulunan Başakşehir ise sahaya tam kadro çıkacak. Ligde oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen (5G, 5B) Beşiktaş’ta sarı kart cezası sınırında bulunan Orkun, Emirhan ve Salih bugün oynayıp sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Göztepe maçında forma giyemeyecek. Ligin en formda takımları arasında yer alan ve son 8 maçta bileği bükülmeyen Başakşehir, bu periyotta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler;

Başakşehir: Muhammed, Ömer, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Cerny, Olaiten, Toure, Oh.

SÜPER LiG’DE 2 MAÇ DAHA VAR

· KOCAELi-GAZiANTEP FK

SAAT: 14.30

STAT: Turka Araç Muayene

HAKEM: Fatih TOKAiL

· GÖZTEPE-KAYSERiSPOR

SAAT: 17.00

STAT: İsonem Park

HAKEM: Alper AKARSU