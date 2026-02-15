×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş zorlu Başakşehir virajında!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Beşiktaş#Başakşehir
Beşiktaş zorlu Başakşehir virajında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 07:00

Saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Mehmet Türkmen. Şampiyonluk yarışından kopan ve Avrupa kupalarını kovalayan siyah beyazlı takım, son 8 maçta bileği bükülmeyen (6G, 2B) rakibi karşısında kritik bir sınav verecek.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında bugün deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Haftaya 37 puanla 5. sırada giren siyah beyazlılarda, babasının cenaze törenine katılmak için ülkesi Nijerya’ya giden Wilfried Ndidi dışında eksik yok. 33 puanı bulunan Başakşehir ise sahaya tam kadro çıkacak. Ligde oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen (5G, 5B) Beşiktaş’ta sarı kart cezası sınırında bulunan Orkun, Emirhan ve Salih bugün oynayıp sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Göztepe maçında forma giyemeyecek. Ligin en formda takımları arasında yer alan ve son 8 maçta bileği bükülmeyen Başakşehir, bu periyotta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

Haberin Devamı

Muhtemel 11'ler;

Başakşehir: Muhammed, Ömer, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Cerny, Olaiten, Toure, Oh.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Başakşehir maçı öncesi 3 isim sınırdaBeşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi 3 isim sınırda!Haberi görüntüle

SÜPER LiG’DE 2 MAÇ DAHA VAR

· KOCAELi-GAZiANTEP FK

SAAT: 14.30
STAT: Turka Araç Muayene
HAKEM: Fatih TOKAiL

· GÖZTEPE-KAYSERiSPOR

SAAT: 17.00
STAT: İsonem Park
HAKEM: Alper AKARSU

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Beşiktaş#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!