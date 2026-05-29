Beşiktaş, Zidane ile görüştü! Teknik direktörlük için tek aday kaldı

Kara Kartal’da hoca listesinde yer alan isimlerden olumsuz haberlere ulaşıldı. Flamengo ile yollarını ayıran Filipe Luis ile bir görüşme gerçekleştirilmişti. 40 yaşındaki çalıştırıcı hem Siyah-Beyazlılar hem de Bayer Leverkusen ile görüşme gerçekleştirmişti.

HEPSİ TERS KÖŞE

Avrupa’da görev yapmaya sıcak bakan genç çalıştırıcı ile ilgili bir son dakika gelişme yaşandı. Fabrizio Romano’nun haberine göre Filipe Luis, Monaco ile anlaşma sağladı. Brezilyalı’nın, önümüzdeki günlerde 2028 yılına kadar Fransız ekibi ile sözleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi. Bir diğer aday ise Zinedine Zidane’dı. Ancak Fransız teknik adamın istediği ücretin senelik 30 milyon Euro’yu bulduğu belirtildi.

ALTERNATİF İSİMLER GELECEK

Böylece 53 yaşındaki çalıştırıcı da rafa kaldırıldı. İngiltere Premier Lig’den düşen West Ham’ın hocası Nuno Espirito da takımıyla birlikte devam etme kararı aldı. Elde ise şu an için sadece Razvan Lucescu kaldı. PAOK’u çalıştıran Rumen teknik adamın da 4 milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunuyor. 57 yaşındaki hocayla görüşmeler devam ederken, listeye yeniden alternatif isimlerin gelmesi bekleniyor.