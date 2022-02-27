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Beşiktaş yükselişe geçti! İstanbul dışında 5 ay sonra...

#Beşiktaş#Sivasspor#Süper Lig
Beşiktaş yükselişe geçti İstanbul dışında 5 ay sonra...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. haftasında Demir Grup Sivasspor’u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, son iki maçtan galibiyetle ayrılarak yükselişe geçti.

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Sivas deplasmanıyla başlayan ve Kayserispor, Başakşehir, Galatasaray ile devam edecek olan zorlu bir periyodun içine giren siyah beyazlılar, galibiyetin yanında oynanan güzel futbola da seviniyor. Sivas gibi çok zor olan deplasmanda 3 gol atan Beşiktaş’ta, Ghezzal’ın performansı büyük alkış alırken, Batshuayi, Teixeira ve Atiba da karşılaşmanın öne çıkan diğer futbolcuları oldular.

İSTANBUL DIŞINDA 5 AY SONRA GELEN GALİBİYET

Bu sezon deplasman maçlarında galip gelmekte zorlanan ve tarihinin en kötü deplasman performanslarından birini yaşayan siyah beyazlılar, Sivas galibiyetiyle bu sezon 3. deplasman galibiyetini aldı. Dünkü galibiyetle 14. deplasmanında 3. galibiyetine ulaşan Beşiktaş, dışarda sadece 15 puan alabildi. Siyah beyazlılar ayrıca 18 Eylül’deki 3-2’lik Antalyaspor galibiyetinden bu yana, İstanbul dışındaki ilk galibiyetini de Sivasspor karşısında almış oldu ve bu da 5 aydan fazla bir süreye denk geliyor. Beşiktaş’ın deplasmanda kazandığı bir diğer maç ise İstanbul’da oynanan Fatih Karagümrük maçıydı.

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BATSHUAYİ ELEŞTİRİLİYOR AMA GOL KRALLIĞINDA 2. SIRADA

Beşiktaş’ın çok gol kaçırdığı için en çok eleştirilen futbolcusu olan Michy Batshuayi, Sivas karşısında iki gol atarak ligdeki gol sayısını 11’e çıkardı.

İlginç olan şey ise Batshuayi’nin bu kadar eleştiriye karşın gol krallığı yarışında 2. sıraya yükselmesi oldu. Batshuayi, 12 golü olan Pesic, Cornelius ve Umut Bozok’un adından 11 golle yarışta 2. sıraya kadar yükselmiş durumda. Tabi bu durum gol kralllığı yarışının oldukça kısır bir şekilde geçtiğini ve santrforların ne kadar az gol attığını da gösteren bir diğer istatistik. (Krallık yarışında uzun süre önde olan Karagümrüklü Pesic, sakatlığı sebebiyle 5 maçtır oynamıyor) Belçikalı santrfor bu 11 golün 4’ünü penaltıdan atarken, akan oyunda attığı gol sayısı ise ligde 22 maçta 7’de kalmış durumda. Batshuayi’nin Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da golü bulunmuyor.

HEDEF ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Çarşamba günü Vodafone Park’ta kupada Kayserispor’la karşılaşacak olan Beşiktaş için, Ziraat Türkiye Kupası’nın önemi bir hayli fazla.

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Ligde 5-6 maçlık galibiyet serilerini bir türlü yakalayamayan siyah beyazlılar, Avrupa Kupalarına gitmek için mutlaka ilk dördün içinde yer almak zorunda. Bunu sezon bitimine kadar kovalayacak ve sıralamada yükselmek için çabalayacak olan Kara Kartallar için, Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu ise kupayı almaktan geçiyor. Başta futbolcular olmak üzere tüm teknik heyet ve yönetim de Kayserispor maçına konsantre olmuş durumda ve mücadeleyi kazanıp yarı finale çıkmak tek hedef durumunda.

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#Beşiktaş#Sivasspor#Süper Lig

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