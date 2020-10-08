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GeriFutbol Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 20:38 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koşu ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Pas ve dar alanda top kapma çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek

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