×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş yönetimi teknik direktörlük için kararını verdi! Seçime kadar Burak Yılmaz...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Burak Yılmaz#Süper Lig
Beşiktaş yönetimi teknik direktörlük için kararını verdi Seçime kadar Burak Yılmaz...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 07:00

Görüşülen teknik direktörlerle anlaşma sağlanamaması üzerine hoca kararı yeni gelecek yönetime bırakıldı.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in istifasının ardından yeni teknik direktör için bekleyiş sürerken, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim aralık ayında yapılacağı açıklanan seçimli olağanüstü genel kurula kadar takımın başında yardımcı antrenör Burak Yılmaz’ın olmasına karar verdi. Yönetimin Güneş’in istifası sonrasında görüştüğü teknik adamlarla anlaşma sağlayamadığı ve ortak bir noktada buluşamadığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Burak Yılmazdan Galatasaray maçı sözleri ve A Milli Takım açıklaması: Teklif aldımBeşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan Galatasaray maçı sözleri ve A Milli Takım açıklaması: Teklif aldımHaberi görüntüle

9 MAÇA ÇIKACAK

Yönetim de bunun üzerine yeni teknik direktörü yeni yönetimin belirlemesi için Burak Yılmaz formülünü devreye soktu. Kartal, aralık ayına kadar 9 maç oynayacak: G.Saray (D), Bodo-Glimt, Gaziantep FK, Antalya (D), Bodo-Glimt (D), Başakşehir, Samsun (D), Club Brugge, Ankaragücü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Burak Yılmaz#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!