Beşiktaş yönetimi teknik direktörlük için kararını verdi! Seçime kadar Burak Yılmaz...

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Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in istifasının ardından yeni teknik direktör için bekleyiş sürerken, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim aralık ayında yapılacağı açıklanan seçimli olağanüstü genel kurula kadar takımın başında yardımcı antrenör Burak Yılmaz’ın olmasına karar verdi. Yönetimin Güneş’in istifası sonrasında görüştüğü teknik adamlarla anlaşma sağlayamadığı ve ortak bir noktada buluşamadığı öğrenildi.

9 MAÇA ÇIKACAK

Yönetim de bunun üzerine yeni teknik direktörü yeni yönetimin belirlemesi için Burak Yılmaz formülünü devreye soktu. Kartal, aralık ayına kadar 9 maç oynayacak: G.Saray (D), Bodo-Glimt, Gaziantep FK, Antalya (D), Bodo-Glimt (D), Başakşehir, Samsun (D), Club Brugge, Ankaragücü.