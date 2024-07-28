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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal: ‘Kara duvar’ gelince kapasite 9 bin artacak

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#Beşiktaş#Süper Lig#Çağlayan Tuğal
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal: ‘Kara duvar’ gelince kapasite 9 bin artacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 07:00

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Tüpraş Stadı’nın yeni sezona en mükemmel şekilde hazırlayacaklarını belirtirken, Kara Duvar projesi konusunda İçişleri Bakanlığı’ndan haber beklediklerini söyledi.

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TRT Spor’a konuşan Tuğal, “Stadımızın saha zemini sezon sonuna doğru iyice kötüleşmişti. Hibrit sistemin her yıl yapılması gerekiyordu ama yapılmamış. 15 gün sulama ve bakım yapılacak. İlk maçımızı müthiş bir zeminde oynayacağız. Eylüle kadar UEFA standartlarında ışıklandırmamız olacak. Yıl bitmeden şov robot aydınlatma sistemini hayata geçireceğiz. Taraftarlarımıza görsel şölen sunacağız” dedi. Tuğal, ‘Kara Duvar’ projesiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bakanlıktan onay aldık ve bizi İçişleri Bakanlığı’na gönderdiler. Koltuklar kalkarsa seyirci kapasitesi 9 bin kişi artacak.”

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#Beşiktaş#Süper Lig#Çağlayan Tuğal

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