Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal: ‘Kara duvar’ gelince kapasite 9 bin artacak

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TRT Spor’a konuşan Tuğal, “Stadımızın saha zemini sezon sonuna doğru iyice kötüleşmişti. Hibrit sistemin her yıl yapılması gerekiyordu ama yapılmamış. 15 gün sulama ve bakım yapılacak. İlk maçımızı müthiş bir zeminde oynayacağız. Eylüle kadar UEFA standartlarında ışıklandırmamız olacak. Yıl bitmeden şov robot aydınlatma sistemini hayata geçireceğiz. Taraftarlarımıza görsel şölen sunacağız” dedi. Tuğal, ‘Kara Duvar’ projesiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bakanlıktan onay aldık ve bizi İçişleri Bakanlığı’na gönderdiler. Koltuklar kalkarsa seyirci kapasitesi 9 bin kişi artacak.”