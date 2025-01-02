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Beşiktaş yöneticisi Uğur Fora: Şova yönelik işler yapmayacağız

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#Beşiktaş#Uğur Fora#Serdal Adalı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 12:33

Beşiktaş’ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesinde yer alan Uğur Fora, uzun vadeli bir yol haritası belirlediklerini söyleyerek, “Biz 3.5 yıllık bir projeksiyon ile geliyoruz. Mayıs ayında olağan bir kongre daha olacak. Projelerimiz ve bakışımız şova yönelik olmayacak” dedi.

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Beşiktaş’ta geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Serdal Adalı seçildi. Siyah-beyazlıların 36. başkanı olan Adalı’nın yönetim kurulu listesinde bulunan Uğur Fora, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Demokrasi kazandı, Beşiktaş kazandı”

Güzel bir kongreyi geride bıraktıklarını dile getirerek sözlerine başlayan siyah-beyazlı yönetici, “Demokrasi kazandı, Beşiktaş kazandı. Yaklaşık 1.5 aylık bir seçim süreciydi. Sonlara doğru iyice hızlandı. Beşiktaş bu işi iyi yapıyor. Rakipler gün sonunda yine el ele sıkıştı” ifadelerini kullandı.
Genel kurula rekor katılım olmasının yönetim olarak sorumluluklarını artırdığından da bahseden Fora, “Beşiktaşlı, Beşiktaş’ına sahip çıktı. Üstündeki ay-yıldızına sahip çıktı. Bu üzerimizdeki sorumluluğu biraz daha artırıyor. Bundan dolayı tüm Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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“3.5 yıllık bir projeksiyon ile geliyoruz”

Uğur Fora, programlı şekilde yollarına devam edeceklerini, atacakları her adımı planlayacaklarını aktardı. Fora, “Biz 3.5 yıllık bir projeksiyon ile geliyoruz. Mayıs ayında olağan bir kongre daha olacak. Projelerimiz ve bakışımız şova yönelik olmayacak. Ölçüp, biçtiğimiz ve 3.5 yıllık projeksiyonumuza uygun strateji ile ilerleyeceğiz. Bunu da önümüzdeki hafta başkanımız açıklayacak” diye konuştu.

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#Beşiktaş#Uğur Fora#Serdal Adalı

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