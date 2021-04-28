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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 19:42 | Son Güncelleme:

Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan PFDK'ya sevk edildi

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Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Kemal Erdoğan'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan PFDKya sevk edildi

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