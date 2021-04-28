AA
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Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Kemal Erdoğan'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
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