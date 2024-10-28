Beşiktaş yine hüsran yaşadı! Rams Park'taki hasreti 8 maça çıktı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Bu sonuçla Kartal'ın, Aslan'a karşı dış sahadaki kötü serisi de devam etti. Siyah-beyazlılar, rakibine konuk olduğu son 8 maçta galibiyetle tanışamadı. Ayrıca RAMS Park'taki son 5 mücadelenin tamamını kaybeden Beşiktaş, attığı 5 gole karşılık, filelerinde 15 gol gördü.
Beşiktaş'ın, Galatasaray'a konuk olduğu son 8 müsabakanın sonuçları şöyle:
2017-2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
2018-2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
2019-2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
2020-2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
2021-2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
2022-2023
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
2023-2024
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
2024-2025
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1