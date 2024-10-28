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Beşiktaş yine hüsran yaşadı! Rams Park'taki hasreti 8 maça çıktı

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#Beşiktaş#Galatasaray#Derbi
Beşiktaş yine hüsran yaşadı Rams Parktaki hasreti 8 maça çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 22:20

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın, RAMS Park'taki hasreti devam etti.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Bu sonuçla Kartal'ın, Aslan'a karşı dış sahadaki kötü serisi de devam etti. Siyah-beyazlılar, rakibine konuk olduğu son 8 maçta galibiyetle tanışamadı. Ayrıca RAMS Park'taki son 5 mücadelenin tamamını kaybeden Beşiktaş, attığı 5 gole karşılık, filelerinde 15 gol gördü.

Beşiktaş'ın, Galatasaray'a konuk olduğu son 8 müsabakanın sonuçları şöyle:

2017-2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2018-2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2019-2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

2020-2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

2021-2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2022-2023
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2023-2024
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2024-2025
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

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#Beşiktaş#Galatasaray#Derbi

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