Beşiktaş, 'yılın golcüsü'ne talip! Transfer harekatı başladı

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye için kolları sıvayan Beşiktaş'ta öncelik kaleci, stoper, sol bek ve orta saha hamlelerine verilirken farklı bölgeler için de arayışlar sürüyor.

Siyah-beyazlılar, boş kalan iki kişilik U23 kontenjanının birisini kaleciye ayırırken, Chelsea'de forma giyen Filip Jorgensen en büyük aday. Siyah-beyazlılar, 1.5 yıllık kiralama için görüşmelerini sıklaştırırken diğer genç kontenjan için ise forvet hattına takviye gündemde...

YILIN FORVETİ SEÇİLDİ

Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan yaşadığı sık sakatlıklar nedeniyle verim alamayan Beşiktaş'ın forvet hattı için radarına aldığı son isim ise İsveç'te Djurgardens forması giyen August Priske oldu.

İsveç'te "yılın en iyi forveti" ödülünü kazanan 21 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda ligde 27 maçta 18 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve (aynı sayıda gol atan Ibrahim Diabate ile birlikte) gol kralı oldu.

Şu an Sparta Prag'ı çalıştıran Danimarkalı eski futbolcu Brian Priske'nin oğlu olan 1.95'lik genç golcü, Avrupa'nın da pek çok ekibinin radarına girmiş durumda.

DİĞER ADAY PREMIER LİG'DEN

Beşiktaş'ın forvet için gündeme aldığı bir diğer isim ise Nottingham Forest forması giyen Arnaud Kalimuendo...

Fransız santrfor, yazın 30 milyon Euro bedelle Rennes'ten transfer olduğu Premier Lig ekibinde hiçbir maçta ilk 11'de yer alamadı.

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı hedefliyor.

Kalimuendo, bu sezon 13 maçta 386 dakika süre aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi olan Fransız santrfor, 6 kez milli formayı giydi.