Beşiktaş 'yerli Haaland'ını buldu: 10-15 sene santrfor aramayacaklar

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Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Grazer AK’yı 5-1 mağlup etti. Maça ilk 11’de başlayan genç futbolcu Mustafa Hekimoğlu, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla futbolseverlerden tam not aldı. Hekimoğlu, Semih Kılınçsoy ile birlikte yeni sezonda Beşiktaş’ın hücum hattındaki önemli isimlerden biri olacağının sinyalini de verdi. Bir dönem Beşiktaş U19 Takımı’nı çalıştıran teknik direktör Şenol Fidan ile Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, eski öğrencisi hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN “MUSTAFA HEKİMOĞLU” YORUMU ŞU ŞEKİLDE:

ŞENOL FİDAN:

“MUSTAFA, KOMPLE FUTBOLCU. BEŞİKTAŞ, 10-15 SENE SANTRFOR ARAMAYACAK”

Mustafa Hekimoğlu, komple futbolculardan biri. 17 yaşındaki herhangi bir futbolcu için bazen, ‘Fiziksel olarak eksik, oyun aklında eksiklikler var. Sürati ve kafa topu yok’ diyebilirsiniz ancak Mustafa Hekimoğlu’nda bu saydığım eksiklikler yok. Mustafa’yı U19 Takımı’nda oynattık. Şimdiye kadar bizimle beraber oynadığı bütün maçlarımızda çok iyi performanslar gösterdi. Aynı zamanda A Takım’da da maçlara çıktı. 17 yaşında olmasına rağmen 34.2 km/s hızı bulan bir futbolcu. Mustafa’nın şu ana kadar az konuşulmasının nedeni skor üretememesiydi. Dün skor kaydedince doğal olarak gündeme geldi. Benim için sürpriz bir performans değil. Beşiktaş, eğer A Takım bazında çok fazla süre verirse; Mustafa, Semih ile beraber Beşiktaş’ın geleceğini kurtaracak oyuncuların en başında gelecektir. Mustafa için teknik anlamda şu yönden eksiktir diyebileceğim hiçbir şey yok. Temel tekniği, koordinasyonu, hava topu, sürati, oyun aklı ve pas oyunu çok iyidir. Mustafa ile 5 ay çalıştık. Bu 5 aylık süreçte Mustafa’nın oyun aklını ve saha içinde fiziksel anlamdaki performansını gördük. Mustafa, biraz daha fazla süre bulursa; Beşiktaş, 10-15 sene santrfor aramayacak. Beşiktaş’ın ileride çok büyük transfer ücreti kazandıracak bir oyuncu kazandığını düşünüyorum.

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“MUSTAFA’YI TARZ VE FİZİK OLARAK ERLİNG HAALAND’A BENZETİYORUM”

Mustafa’yı tarz ve fizik olarak Erling Haaland’a benzetiyorum. Mustafa, kuvvetli ve ileride topu tutabilen bir futbolcu. Aynı zamanda hava toplarında da etkili. Pas oyununu da oynayabiliyor. O yüzden Haaland’ın bu konuda en doğru örnek olduğunu düşünüyorum. Altyapıdan gelen gençlerin özellikle bu mali krizde Beşiktaş’ta çok büyük geleceği var. Yeter ki gençlere verilen süreyi artırsınlar ve güvensinler. Bu tarz gençlerin Beşiktaş’ın geleceğinde önemli roller üsteleneceğine inanıyorum. İnşallah yolu açık olur. Bütün altyapı hocalarının da Mustafa’da çok büyük emeği var. Mustafa’yı 17 yaşında olmasına rağmen U19 Takımı’nın maçlarında da oynattık. Hiçbir şekilde sırıtmadı. Hatta A Takım maçlarında da süre aldı ve orada da çok iyi performanslar gösterdi. Günümüz futbolunda bu işin meyvesi goldür. Gol atmadığın zaman bazen performanslar geride kalabilir. Mustafa’nın gösterdiği performanslar her zaman A Takım düzeyindeydi ve çok iyiydi. Dünkü performansını skora yansıtınca ister istemez spor kamuoyu biraz daha fazla konuşmaya başladı. Futbol kamuoyunun bundan sonra Mustafa’yı daha da çok konuşacağını ümit ediyorum. Beşiktaş, uzun yıllar santrfor ihtiyacı olmadan yoluna devam edecektir. Bu durum aynı zamanda milli takıma da yansıyacaktır. Mustafa Hekimoğlu’nu A Milli Takım’da da uzun yıllar rahatlıkla izleyeceğimizi düşünüyorum.

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RIZA ÇALIMBAY:

“MUSTAFA, CENK’İN BOŞLUĞUNU YAVAŞ YAVAŞ DOLDURACAKTIR”

Mustafa, gerçekten mükemmel ve ideal bir forvet. Kesinlikle çok iyi yerlere gelecektir. Hem futbolcu hem de karakter anlamında mükemmel bir isim. Mustafa ve Semih, bence Beşiktaş için çok büyük bir şans. Beşiktaş, Mustafa’yı iyi değerlendirmeli ve oynatmalı. Mustafa, bir takıma gideceğim zaman kesinlikle alacağım oyunculardan birisi olur. O, geleceği parlak olan bir futbolcu. Mustafa, Cenk Tosun’un boşluğunu yavaş yavaş doldurabilir. Mustafa’da bir forvette bulunması gereken her özellik var. Karakteriyle de her şeyin en iyisini hak ediyor. Mustafa, elindeki bu yeteneği sahaya sürmeye devam ederse A Milli Takım formasıyla da hizmet edecektir. Mustafa, ileride A Milli Takım’a ve Avrupa’ya da gider.