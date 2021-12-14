"Beşiktaş yenilgisi hiçbir şeyin sonu değil...”

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı yaralandı Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı yaralandı! Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
3-2nin ardından büyük tartışma İnanılmaz fark...3-2'nin ardından büyük tartışma! İnanılmaz fark...#Fenerbahçe
Berfini bekleyen büyük tehlike Gülseren Budayıcıoğlu anlattıBerfin'i bekleyen büyük tehlike! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı#Gülseren Budayıcıoğlu
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Savaş değil istila...Adım adım işgal Uyarılar peş peşe geldi: Bu bir intihar... Savaş değil istila...Adım adım işgal! Uyarılar peş peşe geldi: Bu bir intihar...#Çin
Sahte içki kâbusu Can kaybı giderek artıyor... 3 ilden peş peşe acı haberler geldiSahte içki kâbusu! Can kaybı giderek artıyor... 3 ilden peş peşe acı haberler geldi#Sahte İçki
Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden dolduBurası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! #Yayla
Dehşete düşüren hırsızlık... Sevgilisini böyle soyduDehşete düşüren hırsızlık... Sevgilisini böyle soydu!#Akıllı Telefon
Kripto paralarda deprem devam ediyor Bitcoinde kayıp yüzde 33Kripto paralarda deprem devam ediyor! Bitcoin'de kayıp yüzde 33#Bitcoin
Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Skandal çözüm: Politikacılar ringe çıktıDünya bu görüntüleri konuşuyor... Skandal çözüm: Politikacılar ringe çıktı#Brezilya
Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...#Nureddin Nebati
Bakan Dönmez CNN TÜRKte duyurdu Karadeniz gazı 2023te evlerdeBakan Dönmez CNN TÜRK'te duyurdu! Karadeniz gazı 2023'te evlerde#Fatih Dönmez
Güntekin Onayın Fenerbahçe şaşkınlığıGüntekin Onay'ın Fenerbahçe şaşkınlığı#Fenerbahçe
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

"Beşiktaş yenilgisi hiçbir şeyin sonu değil...”

#Kayserispor#Ali Çamlı#Süper Lig
Beşiktaş yenilgisi hiçbir şeyin sonu değil...”

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Beşiktaş deplasmanında alınan yenilgiyi telafi edecek güce sahip olduklarını ifade etti.

Haberin Devamı

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, “Onur Bulut’un sakatlanması oyunu başka bir tarafa çekti. Yapılacak her şeyi yaptı takımımız. Oynadığımız takım Beşiktaş. Bu takım karşısında elimizden geleni yaptık. İki gol attık iki kez öne geçtik. Üstünlüğümüzü koruyamadık. Seyirci baskısı da oyunu etkiledi. Puan için geldik ama skoru koruyamadık. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Seyir zevki yüksek maçta puan alamadık. Hiçbir şeyin sonu değil” dedi.

Hakem Ali Şansalan’ın yönetimi ile ilgili olarak da konuşan Ali Çamlı, “Hakem, seyirci baskısına rağmen güzel bir yönetim gösterdi. Skora tesir eden bir hatası olduğuna inanmıyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayserispor#Ali Çamlı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022
James Bond kızı Naomie Harristen tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

James Bond kızı Naomie Harris'ten tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

#Naomie Harris