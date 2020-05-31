MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş yeni sponsorunu duyurdu!
GeriFutbol Beşiktaş yeni sponsorunu duyurdu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 31.05.2020 - 21:36,Son Güncelleme:

Beşiktaş yeni sponsorunu duyurdu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş yeni sponsorunu duyurdu!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Kulübü, yeni sponsoru hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Beşiktaş Kulübü, yeni sponsorunu Beko müziği ve "Efsane geri dönüyor" ifadesi ile duyurdu.

Siyah beyazlı kulüp, Beko ile yaptığı yeni anlaşmayı 1 Haziran Pazartesi saat 11.00'de açıklayacak.

Anlaşma sosyal medya hesabından "Efsane geri dönüyor" ifadesiyle paylaştığı Beko müziğinin olduğu video ile duyuruldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle