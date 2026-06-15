Beşiktaş yeni sol bekini buldu! Görüşmeler başladı

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Beşiktaş’ta transfer arayışları devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, özellikle savunmanın soluna takviye yapmak istiyor.

Beşiktaş'ın gündemdeki isimlerden biri de Monaco forması giyen Kassoum Ouattara oldu.

Futbol Direktörü Önder Özen ve transfer komitesinin uzun süredir takip ettiği 21 yaşındaki futbolcu için resmi temaslar başladı.

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Yönetimin, Monaco kulübü ve oyuncunun temsilcileriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Siyah beyazlılar, geleceğe yatırım niteliği taşıyan bir hamle olarak görülen Ouattara transferini, uygun şartlarda sonuçlandırmak istiyor.

Fransız ekibi, genç oyuncusu için 12 milyon avro bonservis talep ediyor. Rakamı yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmek amacında. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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Kassoum Ouattara geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 24 maçta 3 asist yaptı. Beşiktaş, teknik heyetin raporu doğrultusunda sol bek transferini yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce tamamlamayı hedefliyor.