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Beşiktaş, yeni sezonu Samsun deplasmanında açacak!

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#Beşiktaş#Süper Lig#Samsunspor
Beşiktaş, yeni sezonu Samsun deplasmanında açacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 10:09

Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek büyük bir zafer elde eden Beşiktaş, Süper Lig'de sezonu Samsunspor deplasmanında açacak.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek.

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- Kadroda 5 yeni isim var

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.

Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak.

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Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.

- Gio'nun ilk lig maçı

Samsun'daki mücadele Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için de bir ilk olacak.

Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupasını Beşiktaş'ta Süper Kupa'yı kazanarak elde eden Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkacak.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Samsunspor

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