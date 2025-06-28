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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı!

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#Beşiktaş#Süper Lig#2025-2026
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 20:21

Beşiktaş 2025/26 sezonu hazırlıklarına başladı.

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Beşiktaş, 2025/26 sezonu hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışması ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, dar alanda oynanan toplu oyunlarla tamamlandı. Futbol Akademi sporcularından Poyraz Gelen ile Adnan Karahisar da antrenmanda yer aldı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

İzinli olan futbolculardan Rafa Silva 2 Temmuz’da, Ciro Immobile 1 Temmuz’da, Demir Ege Tıknaz ise 30 Haziran’da takımımıza dahil olacak.

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#Beşiktaş#Süper Lig#2025-2026

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