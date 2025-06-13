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Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Futbol
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 20:12

Beşiktaş Kulübü, futbol takımlarının yeni sezonda giyeceği formaları taraftarlarının beğenisine sundu.

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Beşiktaş, 2025-2026 sezonunda giyilecek formaları tanıttı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoyla tanıtılan formalar, adidas mağazaları, adidas Online Shop, Kartal Yuvası Online Shop, BJK SuperApp ve tüm Kartal Yuvası mağazalarından satışa çıktı.

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Üç farklı tasarımın yer aldığı formalar, iç saha, deplasman ve alternatif forma olarak satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezonda iç sahada beyaz, deplasmanda çubuklu forma ile mücadele edecek. Koleksiyonun üçüncü forması ise siyah olacak.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

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#Beşiktaş#Süper Lig#Futbol

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