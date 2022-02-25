Beşiktaş yeni Pjanic'ini arıyor! İngiltere, İspanya ve Almanya...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecekTürkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek#Erdoğan
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor #Rusya
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...#Rusya
Son dakika: Kritik bölge el değiştirdiSon dakika: Kritik bölge el değiştirdi#Rusya
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, herkes korkuyorZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, herkes korkuyor'#Volodimir Zelenski
Avrupa’nın kalbinde savaş çıktıAvrupa’nın kalbinde savaş çıktı#RUSYA
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Putin’in hedefindeki başkanPutin’in hedefindeki başkan#Volodimir Zelenski
Rusyaya küresel ekonomik darbe Putin sonuçlarına katlanacak diyerek duyurduRusya'ya 'küresel ekonomik' darbe! 'Putin sonuçlarına katlanacak' diyerek duyurdu#Biden
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu varEbru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var#Ebru Gündeş
Moskova karıştı Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...Moskova karıştı! Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...#Rusya
Başka çaremiz yoktu dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz'Başka çaremiz yoktu' dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz#Putin
Talimat Bidendan: Binlercesi yola çıkıyor Rusyanın saldırısına NATO yanıtıTalimat Biden'dan: Binlercesi yola çıkıyor! Rusya'nın saldırısına 'NATO yanıtı'#ABD
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş yeni Pjanic'ini arıyor! İngiltere, İspanya ve Almanya...

#Beşiktaş#Miralem Pjanic#Ceyhun Kazancı
Beşiktaş yeni Pjanicini arıyor İngiltere, İspanya ve Almanya...
İsmail ER

Beşiktaş, yeni sezon için Miralem Pjanic'te olduğu gibi fırsat transferi yapacak. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, “Transferlerde son saate kadar sürpriz yaşanabilir. Pjanic bizim için büyük şanstı. Transferleri son saniyeye kadar takip etmek gerek” dedi. Kazancı açıklamasında ayrıca “Beşiktaş taraftarları merak etmesinler. Yeni sezonda yüksek hedeflere, kupalara ve şampiyonluklara odaklı bir ekip oluşturma çabasındayız” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta yeni sezonun transferleri için hareketli saatler yaşanacak. Takıma yapılacak olan takviyeler konusunda açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, scout ekibiyle birlikte yurt içi ve dışında birçok oyuncuyu takibe aldıklarını ve kulüplerle de görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Kazancı, “Transferlerde son saate kadar sürpriz yaşanabilir. Miralem Pjanic bizim için büyük şanstı. Bu gibi transferleri son saniyeye kadar takip etmek gerek” ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Beşiktaşta Ricardo Soares sürprizi Görüşme için Portekize gidilecek...Son Dakika: Beşiktaş'ta Ricardo Soares sürprizi! Görüşme için Portekiz'e gidilecek...Haberi görüntüle

ZOR DÖNEMDE KARŞIMIZA ÇIKTI

Kazancı şöyle devam etti: “Beşiktaş Kulübü’nün menfaati için tüm imkanları mızı seferber ettik. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik krizi düşünerek adımlarımızı doğru atmaya çalışıyoruz. Uzun vadeli sözleşme ve imza paraları değil kulübü hedeflere götürecek oyuncular peşindeyiz. Pjanic zor dönemde karşımıza çıktı. Bundan sonra çıkar mı onu da zaman gösterecek. Ama Beşiktaş taraftarları merak etmesinler. Yeni sezonda yüksek hedeflere kupalara ve şampiyonluklara odaklı ekip oluşturma çabasındayız. İngiltere, İspanya ve Almanya’da takip ettiğimiz önemli oyuncularla temaslarımız son dakikaya kadar sürecek.”

Haberin Devamı

EMRE KOCADAĞ: KIRILMA MAÇIMIZ SİVAS

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Süper Lig’de sezon sonuna kadar istikrarlı mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti. Kocadağ “Bu haftaki Sivasspor ligin en güçlü ve başarılı ekiplerinden biri. Mütevazi kadrosuyla sistemli oyunu ile 3 yıldır zirve yarışında yer alıyorlar. Sivasspor karşılaşması bizim için kırılma maçı olacak çünkü deplasmanlarımız zor geçiyor. Sivas’tan 3 puan alarak dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güçlü kadromuz var. Önemli olan iyi futbol ve bol gol izlettirmek” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Miralem Pjanic#Ceyhun Kazancı

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna