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Beşiktaş, yeni Pjanic'ini arıyor!

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#Transfer#Beşiktaş#Pjanic
Beşiktaş, yeni Pjanicini arıyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Dele Alli hayal kırıklığı yaratan performansı sonrası sakatlanırken devre arası gelen Maxim de beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş yeni sezonda yıldız bir 10 numara transferi için düğmeye bastı.

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Beşiktaş yönetimi yeni sezon için 10 numara arayışını sürdürüyor. Siyah beyazlıların hedefi geçen yıl kiralık olarak takıma katılan Miralem Pjanic seviyesinde dünya çapında ses getirecek bir futbolcuyu kadroya dahil etmek.

MAXIM YETERLİ ŞANS BULAMADI

Bu sezon Everton’dan kiralanan Dele Alli’nin hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilemesi ve sonrasında sakatlanması nedeniyle bu bölgeye devre arasında Alexandru Maxim takviyesi yapıldı. Ancak Rumen futbolcu da hem umduğu kadar forma şansı bulamadı hem de görev yaptığı karşılaşmalarda beklentileri karşılayamadı.

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GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Bu sezon eksikliği en çok hissedilen mevki olan 10 numarada siyah beyazlı yönetim rotasını İngiltere, İspanya ve Almanya’da önemli kulüplerde forma giyen ama takımlarında istenilen düzeyde şans bulamayan oyunculara çevirdi. Futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve futbol direktörü Ceyhun Kazancı’nın scout ekiplerinin hazırladığı rapor doğrultusunda görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Pjanic

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