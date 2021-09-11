Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Beşiktaş, gol atamadığı tek iç saha karşılaşmasında rakibine 2-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'tan daha fazla mağlubiyet aldığı tek takım Trabzonspor.

Bu sezon oynadığı üç Süper Lig maçında da gol yemeyen Beşiktaş, lig tarihinde sadece iki sezona üst üste dört gole kapama yaparak başladı. İstanbul takımlarına konuk olduğu 21 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Yeni Malatyaspor, bu iki galibiyette de rakiplerine gol izni vermedi. Süper Lig'de oynadığı son 20 iç saha maçında da gol atan Beşiktaş, bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de mücadele ettiği daha önceki dört sezonda da "son şampiyon" unvanı taşıyan takımlara konuk olduğu maçlardan puansız ayrıldı.

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a attığı dokuz golün tamamını yabancı oyuncular kaydederken; 2+ gole sahip tek isim Atiba Hutchinson. Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük'ün Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Beşiktaş.

Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün üçüne doğrudan katkı sağladı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un Süper Lig kariyerinde puan alamadığı üç takımdan biri, oynadığı üç karşılaşmada da mağlup olduğu Beşiktaş (birer kez karşılaştığı BB Erzurumspor ve.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex, N'Koudou, Ghezzal, Batshuayi

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Wallace, Semih, Sadık, Mustafa, Jospin, Mallan, Aabid, Haddadi, Adem, Kubilay

SALİH UÇAN CEZALI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısının başında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen ve kariyerinin ilk kırmızı kartını göre Salih, yarın oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti.

BEŞİKTAŞ, REKABETTEKİ 8 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

2017 yılında Malatya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne kadar 8 maç yapılan rekabette siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor, rekabetteki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.