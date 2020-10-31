Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazandı. Beşiktaş deplasmanında çıktığı üç Süper Lig maçının sadece birini kazanan Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini şu an rakibinin başında bulunan Sergen Yalçın yönetiminde aldı.

Bu sezon evinde oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanamayan Beşiktaş, en son Vicente Del Bosque yönetiminde 2004/05 sezonuna üç maçlık iç saha galibiyet hasretiyle başlamıştı. Süper Lig'de çıktığı son 29 deplasman maçının sadece beşini kazanan Yeni Malatyaspor , bu galibiyetleri kalesini gole kapattığı beş karşılaşmada alırken; diğer 24 maçta toplam 54 gol yedi. Beşiktaş bu sezon hiçbir Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan tek takım konumunda. Siyah-beyazlı ekip, 1976/77'den bu yana sadece bir sezonun ilk altı karşılaşmasında da gol yedi.

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti. Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlacak.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de iki gol atan tek isim olan Cyle Larin, takımının iç sahada kaydettiği tek golün sahibi konumunda. Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında da gol katkısı yapan Zeki Yavru'nun, kariyerinde üç maçlık serisi bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de attığı son üç golü kafayla kaydetti. Ligde rakip filelere üst üste dört kafa golü atan son ekip Galatasaray.

Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara rakip olduğu ilk dört Süper Lig maçını kazanamadı, son dört karşılaşmayı ise kaybetmedi. Beşiktaş ile karşılaştığı son altı Süper Lig maçından puansız ayrılan ve kalesinde 18 gol gören Hamza Hamzaoğlu, rakibini en son Galatasaray ile şampiyon tamamladığı 2014/15 sezonunda mağlup etti.

Evinde henüz kazanamadı



Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu.



De Souza cezalı



Siyah-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

İki maç ceza alan De Souza, cezası nedeniyle 8. haftadaki Gaziantep FK maçında da forma giyemeyecek.



Sakat oyuncuların durumu



Siyah-beyazlı ekipte Yeni Malatyaspor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları sürüyor. İki oyuncu, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Georges-Kevin N'Koudou'nun yarınki maçta görev alması beklenmiyor.

Sakatlığı devam eden oyunculardan Gökhan Töre de eski takımı karşısında oynayamayacak.

Mensah dönüyor



Yeni tip koronavirüs karantina süresi tamamlanan Bernard Mensah, takıma katıldı. Mensah, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.



Dorukhan Toköz ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa, gelecek haftaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemecek.



İki takım 7. kez karşı karşıya gelecek



Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş'ın 4, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. İki takım geçen sezon oynadıkları maçlarda deplasmanda birbirlerine üstünlük kurmayı bildi. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, siyah-beyazlı ekip de dış sahada rakibini 1-0 mağlup etti.