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GeriFutbol Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 19:49 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas ve dar alanda oyun kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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